Renato pode ficar sem Romário e Josafá O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, tem vários problemas para escalar sua equipe na partida contra o Bahia, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Além de não contar com o lateral-esquerdo Jadílson e o volante Sidney, suspensos, o treinador pode perder os atacantes Romário e Josafá. O primeiro recupera-se de uma entorse no joelho enquanto o segundo ainda sente dores musculares. "O Romário eu espero até o último momento. Caso não possa contar com ele, vou ter que pensar numa solução", afirmou Renato, após comandar mais um coletivo. "Estou acostumado a viver com estas dificuldades e tenho que saber lidar com isso." Porém, uma das opções para o ataque do Fluminense ainda vai demorar a estrear. O recém-contratado Joãozinho, de 23 anos, só deve ter condições de atuar no jogo do dia 10, contra a Ponte Preta.