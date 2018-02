Renato pode pegar a vaga de Leandro Para os dois confrontos pela final do Paulista, muito provalmente contra o São Paulo, o atacante Gil e o zagueiro Ânderson entrarão ?pendurados? com dois cartões amarelos. Como o jogo deste sábado virou um ?amistoso? no segundo tempo, o técnico Geninho aproveitou para fazer experiências. Na metade do segundo tempo, trocou Leandro por Renato e Liedson por Fumagalli. O treinador corintiano pensa em efetivar Renato no time. Para isso, quer que o jogador, que perdeu a posição para Jorge Wagner, fique mais aplicado na marcação. Ele acha que Renato é um jogador de muita habilidade, que pode ser melhor aproveitado no time.