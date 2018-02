Renato ´pressente´ que Romário pára após o milésimo gol O técnico do Vasco, Renato Gaúcho, disse nesta terça-feira que o atacante Romário vai parar de jogar quando marcar o milésimo gol da carreira. Mas, em seguida, voltou atrás e ressalvou que é impossível estar 100% certo disso, "porque todo mundo conhece a cabeça do Baixinho". Renato Gaúcho elogiou o empenho de Romário nos treinamentos e contou que essa aplicação tem sido fundamental para a boa fase do atacante. Faltando apenas cinco gols para o artilheiro atingir a marca dos mil, o técnico do Vasco disse pressentir que o jogador se aposentará assim que atingi-la. ?O Romário pensa uma coisa hoje e outra amanhã, mas a minha opinião é que ele vai parar. Sinto que ele deseja fazer o milésimo gol e dar um basta?, frisou Renato Gaúcho para, em seguida, desmentir desavenças com o artilheiro. ?O importante é que eu e o Romário sempre nos acertamos e temos conversado diariamente.? Sobre as declarações do meia Abedi, que disse não querer atuar mais como lateral, posição que o técnico do Vasco estudava escalá-lo, Renato Gaúcho foi irônico. "Ele não gosta? Tenho que respeitar, mas no meu tempo o jogador queria era estar dentro do campo, não importava a posição."