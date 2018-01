Renato pressiona Flu contra Fortaleza Mais atenção e disposição. Essas foram as exigências que o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, fez durante os treinamentos da semana. Ele ainda acha que a perda do título do Campeonato Carioca está afetando os jogadores, embora o fato já faça parte do passado. Neste sábado, o Tricolor carioca precisa pôr em prática o pedido do treinador se quiser vencer o Fortaleza, às 16 horas, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota para o Criciúma, por 2 a 0, na estréia da competição desagradou Renato. Não pelo resultado em si, mas por causa da apatia dos jogadores em campo. O treinador espera que o time volte a apresentar as boas atuações do Carioca, como nas vitórias sobre o Flamengo. Renato promove o retorno dos meias Djair, Alex Oliveira e Carlos Alberto, poupados na vitória sobre o Flamengo-PI, por 2 a 0, quarta-feira, pela Copa do Brasil. O zagueiro Rodolfo, recuperado de dores na coxa, está confirmado ao lado de César. Na lateral-esquerda, Jadílson volta no lugar de Júnior César. O jogador vinha negociando sua renovação de contrato e somente nesta sexta-feira chegou a um acordo com a diretoria do Fluminense. Ele fica no clube até o fim do ano. Já Fábio Bala, ainda não renovou seu vínculo com o Tricolor e pode ir embora. Esta indefinição tem deixado Renato irritado. ?Nosso plantel não é muito grande. A diretoria tem que decidir se renova ou não o contrato dele." O jovem Marcelo segue formando a dupla de ataque com Ademílson. ?Espero continuar marcando gols e permanecer no time titular."