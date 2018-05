Renato pede Santos 'intenso' em jogo contra o Novorizontino

De folga neste meio de semana depois de vencer o Ituano no fim de semana, o Santos volta a campo para encarar o Novorizontino no sábado, pelo Campeonato Paulista, na casa do adversário. Experiente, o volante Renato sabe que os jogadores do rival encararão a partida como a chance de aparecer diante de um grande clube e, por isso, pediu atenção a seus companheiros.

"A gente sabe que sempre que uma equipe do interior enfrenta um time grande, a motivação deles aumenta. Isso dificulta, mas é natural. E, jogando fora de casa, eles terão mais ainda o apoio da sua torcida. Temos que encarar da forma que estamos encarando: com intensidade e ritmo forte, para que possamos sair com a vitória", disse.

Aos 36 anos, o jogador celebrou o período sem partidas durante este meio de semana, mas garantiu estar se sentindo bem fisicamente no início de temporada. Renato, aliás, afirmou que o time tem se mostrado entrosado nestas primeiras partidas do ano e elogiou a postura dos atletas.

"Começo de pré-temporada é sempre muito complicado, difícil, no primeiro jogo nós sentimos bem isso. Mas já estamos evoluindo, sabendo que ainda vamos evoluir mais. O entrosamento vai ficando melhor a cada partida. Vamos conhecendo os companheiros novos que chegaram. Acredito que essa evolução esteja chegando naturalmente", afirmou.