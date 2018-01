Renato quer Flu humilde e guerreiro Após a goleada sobre o Madureira, por 4 a 1, pelo Campeonato Estadual, a ordem do técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, é a de manter a humildade e o "espírito guerreiro" dentro de campo. O treinador está satisfeito com as últimas atuações do time. "Tenho conversado com os jogadores, aconselhado os mais jovens. Ainda não conquistamos nada e temos que manter essa pegada para obtermos a classificação", afirmou Renato. Ele também elogiou a categoria do meia Carlos Alberto, mas pediu cuidado com os dribles no meio-de-campo. Contusão - O meia Zada deve ficar ausente dos gramados por dois meses. O jogador sofreu um estiramento na planta do pé esquerdo no clássico contra o Vasco, no dia 2 de fevereiro, pelo Campeonato Estadual, mas acabou enfrentando o Fluminense-BA, pela Copa do Brasil, e o Flamengo. Segundo o atleta, nesta última partida, as dores ficaram insuportáveis e ele foi vetado para o jogo com o Madureira. "Consegui chegar ao fim do clássico com o Flamengo com muito sacrifício", contou Zada, que acredita no seu retorno antes do previsto. "O Romário me contou que teve uma contusão semelhante, ficando dois meses parado. Mas os médicos disseram que tudo vai depender da reação do meu organismo ao tratamento", afirmou o jogador.