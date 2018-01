Renato quer um atacante que "faça gols" O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, perdeu a paciência e pediu nesta segunda-feira à diretoria a contratação de um atacante que ?faça gols". De acordo com o treinador, o time não conta no elenco com um atleta especialista em atuar dentro da área. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor tem o segundo pior ataque, com cinco gols, em cinco partidas. ?A diretoria sabe que precisamos de jogadores de área que saibam fazer gols", disse Renato. ?Mas a gente sempre esbarra no problema financeiro. E não adianta trazer um atleta somente para fazer número. Preciso de um que seja bom." De acordo com o técnico do Fluminense, os atacantes à sua disposição possuem velocidade, mas não habilidade dentro da área. A expectativa no clube é a de que a contratação do atacante Joãozinho, do Cruzeiro, seja concretizada ainda esta semana.