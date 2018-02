Renato reconhece dificuldade para ser titular no Vasco Ex-Corinthians e Atlético-MG, o meia Renato, de 21 anos, reconheceu nesta quinta-feira que terá de ?treinar bastante? para brigar por uma vaga no time titular do Vasco. O motivo: a dupla de armadores da equipe, Morais e Darío Conca, brilhou na vitória sobre o Nova Iguaçu, por 2 a 0, na quarta-feira, em São Januário. O próprio Renato ficou impressionado com a exibição dos dois novos companheiros de time na estréia do clube no Campeonato Carioca. ?Tenho de chegar e treinar bastante para buscar o meu espaço. A concorrência no setor de meio-de-campo é forte. Quem sai ganhando é o Vasco?, disse Renato, apresentado na quarta-feira em São Januário. ?Posso também atuar como segundo volante, pois tenho força para marcar e criar.? O Vasco treina no sábado para enfrentar o Friburguense, no domingo, em Friburgo (região serrana), em partida válida pela segunda rodada da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca).