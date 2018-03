Renato sem time para enfrentar o Vasco O Fluminense tem oito desfalques para o clássico deste domingo, contra o Vasco, no Maracanã. E pode ainda perder o atacante Sorato, com dores no tornozelo esquerdo, que já avisou. ?se estiver chovendo, não vou ter condições de entrar em campo." O técnico Renato Gaúcho vai ter de fazer ?malabarismo? para escalar a equipe. Para a zaga, por exemplo, deve optar por uma dupla reserva da reserva: Augusto e o novato Antonio Carlos, de 17 anos. Seis atletas não têm condições de jogo por causa de contusão: os zagueiros Zé Carlos, Tinoco e Rodolfo, os meias Alex Oliveira e Léo Inácio e o atacante Ademílson. Dois estão suspensor por ter recebido o terceiro cartão amarelo: o meia Zada e o zagueiro César. ?Não sei o que fazer. Se alguém tiver uma idéia, me ligue, por favor", declarou Renato.