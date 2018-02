Renato Silva, do Fluminense, é pego no exame antidoping Além da fraca campanha no Estadual do Rio, o Fluminense terá de lidar com outro problema. O zagueiro Renato Silva, de 25 anos, foi pego no exame antidoping pelo uso de maconha na partida contra o Volta Redonda, realizada no dia 28 de janeiro, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Na última quarta-feira, o jogador realizou um exame de contraprova, no qual foi encontrado THC (tetrahidrocanabinol) em seu organismo, que é a substância química da maconha. "Fico triste pelo que aconteceu", contou o atacante André Dias em entrevista à Rede Globo. "Ele era meu parceiro de quarto. Agora, vamos aguardar ele esfriar a cabeça, que com certeza deve estar a mil." Imediatamente, a diretoria do Fluminense afastou Renato Silva dos treinos. No final da tarde, foi confirmada a rescisão do seu contrato, que ia até o final de 2008, deve ser rescindido. O jogador, que deixou o Flamengo ao final do ano passado, pode pegar até um ano de suspensão, segundo o artigo n.º 244 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Atualizado às 20h31