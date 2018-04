Renato Silva é dúvida no Vasco para estreia contra Lusa O zagueiro Renato Silva ainda é dúvida para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, neste sábado, contra a Portuguesa, em São Januário. O exame de imagem feito na coxa do jogador não apontou lesão, mas a presença dele ainda não está garantida. Se não puder contar com o zagueiro, o técnico Paulo Autuori pode improvisar o lateral-direito Nei ao lado de Luan na zaga.