Renato Silva é suspenso por um jogo pelo STJD

Renato Silva, expulso pelo árbitro Sandro Meira Ricci, foi denunciado no artigo 250 (ato desleal) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele já teria que cumprir suspensão automática pela expulsão no próximo ano.

Como o São Paulo não vai disputar a Copa do Brasil, já que está classificado para a próxima Libertadores. Assim, Renato Silva terá que cumprir a pena imposta pelo STJD na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2010.