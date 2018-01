Renato Silva, ex-Flu, é suspenso por 120 dias pelo TJD O zagueiro Renato Silva, ex-Fluminense, foi suspenso por 120 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio de Janeiro por uso de doping, em sessão realizada na noite desta quinta-feira,. O jogador ainda pode recorrer da decisão. O jogador, que teve seu contrato rescindido com o clube em fevereiro, foi flagrado em exame antidoping por uso de maconha após a partida diante do Volta Redonda, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Renato foi julgado no artigo 244, que previa pena máxima de um ano de suspensão. Durante a sessão, cinco auditores votaram por 120 dias de gancho, enquanto outros dois votaram por 180. Ele recebeu a pena mínima - poderia ter sido afastado do futebol por até um ano, de acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). ?É claro que fui para o tribunal com a intenção de absolver o Renato, mas esta pena está dentro do que esperávamos?, explicou o advogado do zagueiro, Carlos Portinho, que decidiu não recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Durante o julgamento, Renato Silva admitiu ter usado o entorpecente e se mostrou arrependido e em recuperação porque iniciou um tratamento em uma clínica de desintoxicação. Em sua defesa, alegou ter feito uso da maconha durante as férias, período em que se desligou do Flamengo e se transferiu para o Fluminense. ?A intenção do Renato agora é dar a volta por cima e se transformar em um exemplo, como ocorreu com o Giba [da seleção masculina de vôlei, que enfrentou o mesmo problema]?, afirmou Portinho.