Renato Silva pede cuidado com ex-companheiro Obina

Acostumado a jogar ao lado de Obina quando atuava no Flamengo, o zagueiro Renato Silva disse nesta quinta-feira que já sabe o que terá pela frente quando entrar em campo no domingo, no Morumbi, para o clássico entre São Paulo e Palmeiras.

"O Obina é um atacante muito chato de se jogar contra, ele segura demais, protege a bola usando o corpo. Temos que tomar muito cuidado com ele", alertou o zagueiro do São Paulo, com base na experiência de jogar por dois anos com o atacante adversário no Rio de Janeiro.

Apesar da rivalidade natural por causa do clássico, o zagueiro disse que mantém a amizade fora dos gramados com o agora jogador do Palmeiras. "Éramos companheiros de quarto no Flamengo, fizemos uma grande amizade que levamos até hoje. O Obina merece tudo o que tem, é um cara simples e de muito bom caráter", elogiou Renato Silva.