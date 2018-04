Renato sofre lesão e desfalca Botafogo no Carioca

Renato se machucou durante a partida de estreia do time no Estadual, domingo. O Botafogo venceu o Duque de Caxias por 3 a 0, no Engenhão. Na ocasião, o meia foi substituído por Cidinho no decorrer da partida.

Sem dar detalhes sobre a lesão, o clube informou apenas que "Renato permanecerá no departamento médico até que tenha condições de atuar novamente em sua condição plena", registrou o Botafogo, em nota.

Assim, Renato não entrará em campo nesta quinta-feira para o duelo contra o Bangu, em Moça Bonita, pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Oswaldo de Oliveira ainda não sabe se poderá contar com o lateral-direito Lucas e o meia Seedorf nesta quinta.

O primeiro foi poupado na estreia por apresentar cansaço muscular. O holandês, por sua vez, ficou de fora porque perdeu o início da pré-temporada. Ele ganhou folga prolongada no começo do ano por ter ficado sem férias na temporada passada.