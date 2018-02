Renato sofre lesão e desfalca o Sevilla na Copa da Uefa Além do corintiano Nilmar e do palmeirense Alemão, mais dois jogadores brasileiros, ambos atuando na Europa, sofreram lesões neste final de semana: o volante Renato, do Sevilla, e o atacante Leonardo, do Ajax. O ex-santista Renato desfalcará o Sevilla por duas semanas devido a uma entorse de grau 2 no tornozelo sofrida na vitória de sua equipe sobre o Barcelona, no sábado, pelo Campeonato Espanhol. Com a lesão, Renato perderá os dois jogos contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelas oitavas-de-final da Copa da Uefa - torneio no qual o Sevilla busca o bicampeonato -, e também a partida diante do Gimnastic, pelo Espanhol. Desconhecido no Brasil, Leonardo, de 23 anos, rompeu o ligamento cruzado do joelho durante a derrota de seu time por 1 a 0 para o Heerenveen, no último domingo, pelo Campeonato Holandês. O prazo de recuperação, segundo os médicos do Ajax, será de seis a nove meses.