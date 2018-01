Renato tem pressa em montar o Flu para a Copa do Brasil Apesar da intensa chuva que caiu nesta sexta-feira no Rio, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, comandou um treino nas Laranjeiras e já marcou novas movimentações para o sábado e o domingo, a fim de conhecer melhor o time para decidir quem joga contra o Atlético Paranaense, quarta-feira, no Maracanã, na primeira partida das quartas-de-final da Copa do Brasil. O auxiliar Vinícius Eutrópio, que atuou como técnico interino no empate por 2 a 2 contra o Bahia, na Fonte Nova, que garantiu a classificação, vem auxiliando o novo comandante e mostra que está por dentro do adversário. "O Atlético preza muito pela força do conjunto, porque os atletas são nivelados", afirmou Eutrópio, preocupado especialmente com o jogo de volta. "Lá na Arena, o jogo é muito difícil porque a torcida vai pressionar muito e o estádio tem uma acústica que ajuda a aumentar a pressão", alertou Eutrópio. Em 2001, em jogo único pelas semifinais do Brasileiro, o Atlético venceu o Fluminense por 3 a 2 na Arena. Renato já tem pelo menos um fã assegurado nessa nova passagem pelo Fluminense: o atacante Alex Dias, com quem trabalhou no Vasco em 2005. "Ele é um excelente profissional e vai nos ajudar muito. Temos que nos empenhar e fazer o máximo para que o treinador fique conosco", afirmou o atacante. Luto O Fluminense decretou nesta sexta-feira três dias de luto pela morte do jornalista Fernando Carlos Medina Velasco, de 77 anos, primeiro assessor de imprensa do clube. Ele foi vítima de enfisema pulmonar. Figura tradicional do jornalismo carioca, Fernando Carlos será enterrado neste sábado, às 13 horas, no Cemitério de Inhaúma, zona norte do Rio. Muito querido pelos colegas, Fernando Carlos prezava pelo bom humor e correção. Trabalhou nas Rádios Globo, Nacional, Livre e Bandeirantes, sua última emissora. No Fluminense, foi assessor de imprensa entre 1996 e 1998, durante a gestão do presidente Álvaro Barcelos.