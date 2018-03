Renato terá que compensar falta de Diego Se contra o Fortaleza Renato teve que trabalhar dobrado pela ausência de Elano, no jogo de hoje deverá receber do técnico Leão a missão de compensar a falta de Diego e aparecer mais no ataque para aproveitar uma de suas principais virtudes, que é o chute forte de fora da área. Nem os elogios pelos dois gols que marcou contra o time cearense ? o primeiro e o último da vitória por 4 a 0 ? mudaram o mais tímido e disciplinado jogador do campeão brasileiro de 2002, candidato a uma das vagas na seleção brasileira nas próximas convocações e que está contribuindo para mudar a imagem de brucutu consagrada por volantes como Dunga e Émerson. Leia mais no Jornal da Tarde