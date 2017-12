Renato troca treino por conversa no Flu O técnico Renato Gaúcho foi incisivo numa reunião com os jogadores do Fluminense, nesta terça-feira à tarde, nas Laranjeiras. "A partida contra o São Caetano, sábado, vai ser a mais importante da nossa vida." O treinador esteve com o grupo por mais de uma hora. "Às vezes, conversar é melhor que treino, para sentir o que está acontecendo." O atacante Romário, que está na Suíça a fim de resolver problemas particulares, telefonou para os médicos do clube e disse que melhorou das dores na virilha esquerda. Informou que está aplicando gelo no local da inflamação e que vai fazer tratamento com bicicleta ergométrica. Ele espera voltar em condições de participar do jogo com o São Caetano.