Renato vê complô contra Fluminense Dessa vez, não foi a má atuação do Fluminense que deixou o técnico Renato Gaúcho irritado, e sim, a arbitragem. Ele voltou a reclamar dos árbitros no Campeonato Estadual, principalmente nas partidas contra Vasco e a última, contra o Friburguense. Após o empate com o time de Friburgo, o treinador chegou a dizer que o campeão da Taça Guanabara já estava definido havia quatro rodadas. Nesta quinta-feira, porém, ele foi mais polido. "Não vou falar se alguém está sendo beneficiado, mas o Fluminense está sendo prejudicado", disse Renato. "Perdemos pontos porque atuamos mal (contra América e Volta Redonda). Porém, contra Vasco e Friburguense a arbitragem nos prejudicou." O treinador reafirmou que pediu ao presidente do clube, David Fischel, que retire o Tricolor da competição caso algum árbitro volte a prejudicar o time.