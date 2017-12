Renato volta a criticar o time do Flu Após o jogo em que o Fluminense empatou com a Ponte Preta por 1 a 1, no Maracanã, o treinador Renato Gaúcho criticou e culpou os jogadores pelo resultado. Nesta segunda-feira, antes do treino, o técnico não agiu de forma diferente. ?Se o grupo não aceitar a cobrança do comandante, não pode ir à frente. Cobro sim. Quero união e vontade para sair dessa situação. Os jogadores têm de assimilar isso, por bem ou por mal?, declarou, visivelmente irritado com a apatia de alguns atletas, já que o Fluminense corre sério risco de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O coordenador-técnico Ênio Farias, que assumiu o cargo no início de agosto, oficializou sua demissão do clube após tomar conhecimento das declarações do presidente David Fischel, que não repassará, como havia prometido, ao dirigente metade do valor da venda do apoiador Carlos Alberto. ?Eu não estou concordando com a forma como o presidente está conduzindo esta negociação. Estão fazendo um leilão com o passe do jogador. Além disso, o Fischel tem uma obrigação ética de cumprir o acordo?, disse.