Renato volta a escalar o Flu no 4-4-2 Os jogadores do Fluminense elogiaram a decisão do técnico Renato Gaúcho em voltar ao esquema 4-4-2, utilizando apenas o volante Marciel na proteção à zaga. Nos últimos jogos, o treinador vinha optando pela formação com três zagueiros. O grande número de desfalques era a explicação de Renato. Como vários atletas já foram liberados pelos médicos, ele decidiu pela volta da tática que considera ideal. ?O esquema não importa muito. Temos é que jogar bem, seguir as instruções do Renato e assim conseguiremos vencer as partidas", afirmou Marciel, que terá uma maior responsabilidade na marcação por ser o único com características defensivas no meio-de-campo. De acordo com o lateral-direito Jancarlos, o Fluminense vem tendo boas atuações e o que falta são justamente as vitórias. ?Manter regularidade é importante num Campeonato Brasileiro por pontos corridos."