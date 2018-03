Renato volta à Justiça contra o Fluminense O técnico e ex-jogador Renato Gaúcho perdeu a ?paciência" com o Fluminense e conseguiu na Justiça a penhora dos direitos do vínculo desportivo que o clube possui sobre o meia Carlos Alberto, da seleção Sub-23 e uma das principais revelações do futebol carioca nos últimos tempos. O processo aberto contra o Tricolor em junho de 2000 se refere a um empréstimo realizado e a premiação pelo título do Campeonato Estadual no ano de 1995, além de dois meses e meio de salários atrasados de sua última passagem como treinador do time. O total da dívida: cerca de R$ 300 mil. O advogado de Renato Gaúcho, Mauro Salomão, contou que o pedido de penhora foi feito porque os dirigentes tricolores não fizeram um acordo com o treinador, como havia sido combinado. ?O Renato assumiu como técnico do Fluminense em setembro, concordou em paralisar o processo, mediante uma promessa dos dirigentes de que tudo seria resolvido. O que não aconteceu", explicou ele, lembrando que o ex-jogador foi demitido do cargo há duas semanas. Se um acordo com Renato não for celebrado em dois meses, o advogado ameaçou leiloar os 50% que o Fluminense possui sobre o vínculo desportivo de Carlos Alberto (os outros 50% pertencem ao clube Grande Rio, que o revelou). Na tentativa de impedir a penhora, os dirigentes ofereceram algumas pinturas que adornam as paredes da sede do clube nas Laranjeiras, que foram recusadas pela juíza da 8ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, Maria da Glória de Mello, ?porque os bens indicados não são de fácil alienação". ?Recebi a informação de que o Carlos Alberto seria negociado em três meses. Por isso, procurei resguardar os direitos do Renato. O Carlos Alberto vale alguns milhões e dá para pagar a dívida", contou o advogado. ?E na segunda-feira, entrarei com um processo para que o Ricardo Rocha (ex-auxiliar técnico de Gaúcho) receba os três meses de salários que o Fluminense lhe deve." Esta não foi a primeira vez que Renato Gaúcho ganha a penhora de vínculos desportivos de atletas do Fluminense. Para conseguir receber R$ 1 milhão do Tricolor, ele já entrou na Justiça e assegurou o direito sobre os passes, então em vigor, do meia Roger e do volante Leandro Ávila.