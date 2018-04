René admite que Daniel Carvalho pode jogar a Série B pelo Botafogo

O técnico René Simões disse nesta segunda-feira que o meia Daniel Carvalho pode fazer parte do elenco do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta está treinando no clube desde fevereiro. Daniel jogou pela última vez no Criciúma, em 2013. No ano passado, trocou o campo pelo futsal.

"Ele me ligou pedindo para treinar lá (no Botafogo). Eu pedi a ele uma razão para isso. Foi quando o Daniel me disse que pretendia voltar porque seu filho (João Paulo, de 7 anos) queria vê-lo em atividade novamente. Que estava sendo cobrado pelo filho", contou René, em entrevista ao Sportv, nesta segunda-feira.

De acordo com o técnico, o Botafogo estabeleceu uma meta para aproveitar o atleta. Daniel terá de adequar com relação ao peso e ao porcentual de gordura. "Treinou muito bem por 75 minutos contra o Queimados (time da Série B do Rio). Se ele cumprir esses indicadores, teremos sim interesse em tê-lo conosco."