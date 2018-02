Renê aprova chave do futebol em Atenas Estados Unidos, Austrália e a anfitriã Grécia serão as adversárias da seleção brasileira de futebol na primeira fase do torneio feminino da Olimpíada de Atenas. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira e o Brasil caiu no grupo G, o único com quatro times - os outros dois têm três seleções cada. Uma chave forte, mas que não assusta ao técnico brasileiro, Renê Simões. "Eu gostei. É preferível pegar um grupo forte no início porque, quando você vai em frente, passa forte, mostra estar preparado??, disse Renê. Mas ele prevê "pedreira?? para as meninas brasileiras. "Os Estados Unidos (prata em Sydney) eu considero a seleção número 1 do mundo, a grande favorita. A Austrália vem evoluindo. E a Grécia joga em casa, com clima, torcida, motivação, tudo a favor.?? O Brasil estréia no dia 11 de julho, em Tesalônica, contra a Austrália. No dia 14 enfrenta os EUA, na mesma cidade, e no dia 17 vai a Patras jogar com a Grécia, única seleção que Renê não conhece. "A Grécia é, para mim, uma incógnita?, admitiu. Renê Simões disse ter ficado surpreso ao saber que o torneio feminino terá na primeira fase três grupos - um com quatro seleções, o do Brasil, e dois com três. "Estou com um regulamento aqui que diz que seriam dois grupos de cinco, sairiam duas seleções de cada e já iríamos para a semifinal??, alegou. A Fifa, responsável pela organização do futebol olímpico, mudou o formato em 28 de julho do ano passado. Há, porém, uma vantagem: no grupo do Brasil, classificam-se três seleções para as quartas-de-final. "Não é possível que a gente seja tão ruim que não passe numa situação dessas??, disse Renê. As outras duas chaves, a E (Suécia, Japão e Nigéria) e a F (Alemanha, China e México), qualificam duas equipes para a fase seguinte, além da melhor terceira colocada.