Renê celebra 'sonho' realizado no Flamengo e alfineta Sport: 'Vim para ser hepta'

Mais novo reforço do Flamengo para a temporada, o lateral-esquerdo Renê foi apresentado oficialmente nesta terça-feira e não escondeu a felicidade por chegar ao clube. Contratado para suprir a lacuna deixada no setor pela saída de Jorge para o Monaco, o jogador disse estar "realizando um sonho".

"O projeto que o Flamengo me ofereceu, entendi que é o melhor para mim. É um clube que está se preparando para brigar por títulos e que tem tudo para chegar às finais de todos os campeonatos. Quem não queria ser jogador do Flamengo? Estou realizando um sonho", declarou.

Nascido em Picos, no Piauí, Renê tem 24 anos e foi revelado justamente pelo Sport. O jogador viveu grande momento no Campeonato Brasileiro de 2015, mas no ano passado perdeu espaço. Inicialmente, ele chega para ser reserva do também recém-contratado Trauco, mas celebrou a maior exposição que terá no Flamengo.

"Minha mãe me falou que a partir de agora me verá sempre, pois no Piauí os jogos do Flamengo passam sempre. É mais uma alegria para ela estar podendo me ver todos os fins de semana", disse.

Apesar de ressaltar o carinho pelo Sport, Renê alfinetou o ex-clube ao ser perguntado sobre a polêmica da Copa União de 1987. "Eu vim para ser hepta", comentou o jogador, considerando o Flamengo, e não o Sport, campeão brasileiro daquele ano.