René define evolução do Botafogo: 'O grande segredo é o Jefferson'

Satisfeito com o rendimento do Botafogo no Campeonato Carioca, o técnico René Simões atribui a evolução da equipe ao desempenho e à liderança do goleiro Jefferson. Para o treinador, é a presença do goleiro da seleção brasileira que dá "segurança" ao time, vice-líder do Estadual.

"Por trás deles todos tem um cara chamado Jefferson. Toda essa segurança é porque tem um cara chamado Jefferson. Tem o farol ali. Eles olham, veem o comportamento, a vontade dele. O grande segredo da equipe é ter um cara chamado Jefferson", comentou Simões, após a vitória por 3 a 0 sobre o Resende, no domingo.

"Passar instrução para o Jefferson antes do jogo é difícil. Ele é tão concentrado que acho que não está me ouvindo. O detalhe que vou passar para ele tenho a impressão que não está ouvindo de tão focado", afirmou o técnico.

Os elogios se devem à preocupação de Simões para a sequência da equipe. Jefferson é desfalque certo nos próximos três jogos porque vai servir à seleção brasileira em dois amistosos na Europa. Ele ficará de fora dos jogos contra Cabofriense, Barra Mansa e Vasco, rival direto na briga pela liderança da tabela. Renan deve ser o titular nestas partidas.