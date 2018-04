René diz que foi ameaçado por homens armados na Lusa

A Portuguesa completou o sexto jogo sem vitória - cinco derrotas e um empate - e se afastou do G-4 da competição. René Simões, que realizou sua terceira partida no comando do clube, disse que os torcedores intimidaram os jogadores e fizeram ameaças.

"Isso é muito grave", explicou René. "Estou no futebol há 33 anos e nunca passei por isso. Entrar gente armada no vestiário, que mundo é esse? Os jogadores têm qualidades, mas com essas ameaças não sei onde chegaremos."

As cobranças da torcida não são uma novidade no Canindé. Quando o time perde em casa, é comum a pressão nos vestiários. Tanto que o meia Preto disse já estar acostumado com as vaias. "Em 2007, quando a gente subiu, também fomos vaiados", contou. "Não vamos chutar o balde agora. Ainda falta muito para acabar o campeonato."