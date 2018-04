René escala Botafogo sem Marcelo Mattos, Daniel Carvalho e Sassá

Ao contrário do que fez em outras fases da Copa do Brasil, o Botafogo não vai poupar os seus titulares no duelo desta quarta-feira com o Figueirense, em Florianópolis, mas não poderá contar com a sua força máxima. Afinal, nesta terça-feira, o técnico René Simões confirmou as ausências do volante Marcelo Mattos, do meia Daniel Carvalho e o atacante Sassá, além do zagueiro Alisson.

Sassá fica de fora por causa de uma lesão no pé esquerdo. E René explicou que não existe previsão para retorno do jogador. "O Sassá teve uma lesão na face do pé esquerdo e está fora. Não se tem parâmetro para essa cura e tomara que seja rápido", afirmou.

René também revelou que espera contar com Daniel Carvalho no duelo com o Atlético Goianiense, no próximo sábado, no Mané Garrincha, pela terceira rodada da Série B. Já Marcelo Mattos não entrará em campo por precaução, em razão de um incômodo muscular.

"O Mattos está com dores musculares e sempre olhamos com cuidado. O Daniel Carvalho está com uma virose, mas já está medicado e espero que viaje na quinta-feira. Não começaria o jogo com o Daniel por ele ter jogado 60 minutos contra o CRB. Tem que ser aos poucos", disse. René só evitou confirmar a escalação do Botafogo, mas destacou o grau de dificuldade que o time terá no duelo com o Figueirense. "Vamos avaliar cada jogador e conversar com eles. A relação já está feita e obviamente não será como foi contra o Botafogo-PB e Capivariano. Agora a competição chega em outro nível."

O treinador botafoguense também prometeu que o time será ofensivo em Florianópolis, pensando em fazer ao menos um gol para ficar em condições melhores para o segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. "O Botafogo não consegue jogar sem querer fazer o gol. Isso está no DNA ofensivo da equipe. Vamos jogar pelos gols, quantos eu não sei. Precisamos correr riscos e vamos jogar contra uma equipe qualificada e com uma força grande."