René fecha treino do Botafogo e mantém mistério para clássico

O técnico René Simões fechou o treino do Botafogo neste sábado, véspera do clássico contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. O jornalistas puderam entrar apenas nos minutos finais da atividade, quando os atletas treinavam finalizações.

O time tem ao menos três dúvidas entre os titulares. O lateral-direito Gilberto sofreu uma pancada no jogo-treino contra o Queimados, quinta-feira, e pode ficar de fora. Caso ele não entre em campo, Luis Ricardo será seu substituto. O meia Diego Jardel, que torceu o tornozelo na última rodada do Estadual contra o Barra Mansa, também não teve presença confirmada. Gegê é cotado para a vaga.

A outra dúvida está no meio-campo, para a vaga de Marcelo Mattos, suspenso. Andreazzi e Diérson disputam uma vaga ao lado de Willian Arão. Rodrigo Pimpão ficou fora dos treinos durante a semana e deve ficar de fora. Jobson e Bill serão os titulares do ataque. O treinador também tem duas boas notícias. O meia Tomas Bastos, que não treinou com bola na sexta, participou normalmente da atividade deste sábado e vai para o jogo. E Carleto volta de suspensão. O lateral-esquerdo destacou as semelhanças entre as equipes que se enfrentarão.

"É um jogo diferente, com duas equipes que está brigando na ponta. O Vasco parece com a gente pelo novo elenco e o pouco tempo de reformulação e entrosamento. Estamos brigando lá no topo e o clássico é decidido em detalhes. Temos que ter cuidado e estamos cientes disso", comentou. O provável Botafogo para o clássico terá: Renan; Gilberto (Luis Ricardo), Roger Carvalho, Renan Fonseca, Carleto; Andreazzi (Diérson), Willian Arão, Diego Jardel (Gegê), Tomas; Jobson e Bill.