Renê Júnior confirma acerto e assina com o Corinthians em janeiro

O volante Renê Júnior confirmou que será jogador do Corinthians em 2018. O jogador vai assinar contrato de três anos no dia 3 de janeiro, quando se apresentará junto com os demais atletas do elenco para a próxima temporada. A confirmação do novo reforço partiu do próprio jogador.

+ Ministério Público cobra o Corinthians por creche inacabada

Ele participou de um jogo beneficente na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo e assegurou que defenderá o Corinthians em 2018. O volante, inclusive, já comentou sobre o fato do time ter perdido três importantes titulares, casos de Guilherme Arana, Pablo e Jô.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"No ano passado era a quarta força e terminou como campeão brasileiro. Vamos trabalhar sério e buscar um grande ano de novo", disse o jogador, em entrevista ao Globoesporte.com.

Um fato curioso é que outro jogador que parece bem encaminhado com o Corinthians teve problemas com Renê Júnior nessa temporada. O atacante Tréllez foi acusado pelo volante de racismo em um clássico entre Bahia e Vitória, realizado durante o Campeonato Brasileiro.

Nos bastidores, a diretoria corintiana acredita que o assunto não será motivo para o atacante não acertar. Caso ele não seja contratado, será por algum outro motivo.

Renê Júnior é o segundo reforço do Corinthians para a temporada. Antes dele, o clube acertou com o atacante Júnior Dutra, que estava no Avaí. A diretoria busca no mercado ainda por um lateral-esquerdo, um zagueiro e um centroavante de nome para substituir Jô.