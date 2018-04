Renê Júnior é preparado para substituir Maycon no Corinthians

O volante Maycon deve deixar o Corinthians no meio do ano, para defender o Shakthar Donetsk, da Ucrânia, mas isso não é algo que parece preocupar o técnico Fábio Carille. O clube já estava preparado para perder o jogador no começo do ano, por isso contratou Renê Júnior, do Bahia, para ser seu substituto. Neste domingo, Renê já será titular diante do Fluminense, às 16h, na Arena Corinthians.

No começo do ano, Maycon já estava nos planos dos ucranianos, mas as negociações se alongaram e a janela de transferências fechou. Com isso, o volante ficou e foi aproveitado por Fábio Carille. Recentemente, o Shakhtar voltou a manifestar interesse no jogador e as conversas estão bem encaminhadas.

Tanto que Carille já admitiu que o Maycon está de partida e que, até por isso, conta com Renê Júnior como titular. "Na nossa posição a concorrência é grande. Agora estou voltando (de lesão) e espero continuar com sequência que eu vinha tendo. Sobre o Maycon, espero que ele continue enquanto der", disse Renê.

A ideia da comissão técnica é que Maycon seja mantido no grupo, mas até pensando em entrosamento, só deverá ser utilizado caso seja necessário. A expectativa é que ele deixe o clube depois da Copa do Mundo.