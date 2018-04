René quer ficar, mas exige ganhar mais O técnico René Simões, apontado como um dos grandes responsáveis pela medalha de prata do futebol feminino em Atenas, também é vítima da fraqueza do esporte no Brasil e no mundo. Embora queira continuar à frente da seleção e tenha o apoio das jogadoras, René negocia com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode deixar o cargo. O motivo: o salário é muito baixo. René já revelou diversas vezes que ficaria no comando do time feminino se ganhasse o mesmo que, por exemplo, ganhava Ricardo Gomes durante o Pré-Olímpico masculino. Os cartolas da CBF, no entanto, relutam e assumir um investimento assim e condicionam o aumento de salário à criação de uma liga nacional capaz de atrair patrocinadores. Aos 51 anos, René sofre com a situação das meninas, mas tenta continuar passando motivação. ?O Brasil tem milhões de desempregados e elas têm de manter a esperança. A esperança é o oxigênio que nos mantêm vivos?, disse, nesta quinta-feira, à Rádio CBN, ao desembarcar no Brasil. O técnico também lamenta a situação das ligas européias. Segundo ele, diversos clubes mantêm ritmos de treinamentos muito baixos, não suficientes para manter as jogadoras em boas condições. É, por exemplo, o caso de Juliana Cabral e Daniela Alves, que atuavam pelo Kopparbeg, da Suécia. Para montar um time forte para os Jogos Olímpicos, Renê as convenceu a deixar o time e mergulhar em seis meses de treinamentos intensivos com a seleção. ?Não é o caso da Marta?, diz ele. ?O time dela, o Umea, tem um ritmo mais sério e treinos mais fortes.? Marta, de 18 anos, foi o destaque do time em Atenas e é cotada para ser eleita a melhor do mundo em 2004, pela Fifa. René Simões assumiu a seleção brasileira em março, quando a equipe estava desmontada. As atletas vêm pedindo a ele que não abandone a seleção e continue o trabalho visando à Olimpíada de Pequim, em 2008. O técnico, de 51 anos, iniciou o trabalho em março, quando o elenco estava desfeito, ainda cheio de problemas, depois da briga com Paulo Gonçalves, o antecessor. René deu a entender, no entanto, que dificilmente seguirá no futebol feminino por causa do baixo salário que recebe da CBF. O presidente da entidade, Ricardo Teixeira, garantiu que a intenção é mantê-lo no cargo. Mas para isso terá de propor um contrato bem mais alto. Teixeira comentou que gastou cerca de R$ 2,5 milhões com a Seleção feminina durante a preparação para a Olimpíada. E voltou a falar na possibilidade de criar uma Liga, com apoio de patrocinadores.