Renê Simões assume comando do Vitória O Vitória, rebaixado este ano para a Série B do Campeonato Brasileiro, definiu Renê Simões como substituto de Evaristo de Macedo no cargo de treinador. Ele teve passagens por vários clubes do País e seu último trabalho foi à frente da seleção feminina, na Olimpíada de Atenas, quando conquistou a medalha de prata.