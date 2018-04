René Simões comemora sucesso de seu trabalho no Coritiba

Foram cinco meses de trabalho e três cartas abertas ao torcedor do Coritiba até a consagração do técnico René Simões, no último sábado, com a volta da equipe à Série A do Brasileiro, após o empate por 2 a 2 com o Vitória. "Voltamos, mas sempre quisemos o título. E é por ele que trabalhamos agora", diz René, que com essa campanha tenta se redimir da campanha na Série B de 2005, quando caiu com o Vitória para a Série C. Para quem já dirigiu seleções nacionais em todas as categorias, foi vice-campeão olímpico com a seleção brasileira feminina em Atenas/2004 e já esteve até em Copa do Mundo, à frente da seleção da Jamaica, em 1998, um triunfo na Série B pode não ser um grande feito, mas ele desmente essa hipótese. "Eu estabeleço metas e é com elas que me satisfaço, esteja onde eu estiver. Não tenho essa vaidade de achar que uma segunda divisão não é importante. Fui contratado porque confiaram em mim e felizmente correspondi." René assumiu o Coritiba em 6 de junho, depois de ter passado dois anos no Irã como supervisor da federação do país. O time estava em 12.º lugar e "desacreditado", diz. No dia 10 daquele mês, René escreveu sua primeira carta ao torcedor coxa-branca, que começava com uma frase típica dos livros de auto-ajuda. "O pessimista reclama do vento, o otimista espera o vento mudar de direção e o realista ajusta suas velas e tira o máximo do vento que existe", escreveu. "Sendo realista, disse aos jogadores que precisava conhecê-los antes de iniciar qualquer mudança. Fiz isso, intensifiquei os treinamentos. Quando se constrói uma casa, tem que antes estabelecer o lugar onde vai construir. Fazer um diagnóstico. Apliquei o mesmo princípio no Coritiba com a ajuda de alguns amigos do clube", conta. No Coritiba, René reencontrou o lateral Anderson Lima, ex-São Paulo, Santos e São Caetano. René o convocou para a seleção brasileira Sub-17, em 1988, e credita a ele parte do seu sucesso no Coritiba. "Ele é um atleta experiente. Quando cheguei, não conhecia o grupo e foi ele que me deu as principais informações sobre o time." Conhecido por gostar da conversa com seus atletas, o treinador conquistou a torcida com esse jeito. "A torcida do Coritiba é muito exigente, porque está acostumada a grandes conquistas. Mas às vezes ela vaiava o time com cinco minutos de jogo. Daí pergunto: será que isso ajuda? Eles me entenderam e desde então está tudo muito bem." O estilo de René não é comum entre os treinadores brasileiros. As tais cartas ao torcedor foram vistas como "coisas de outro mundo", diz. "Em todos os lugares que trabalhei fora do País eu fiz isso. Aqui acharam estranho. Eu só quero mostrar para o torcedor a realidade do clube, para que eles tenham uma visão diferente da que se ouve no radinho ou lê no jornal." Mas em um ponto René é igual aos outros técnicos. Como a maioria, ele reclama do costume brasileiro de querer resultados antes de dar tempo aos treinadores para montar um time. "Lá fora, é difícil ser despedido antes do fim de uma temporada. O técnico não é visto como uma profissão, mas sim como uma posição". Com contrato até o fim de novembro, René não quer falar de renovação até o término do campeonato, nem no seu futuro em 2008. "Já tenho propostas do exterior. Quero encerrar meu projeto no Coritiba e depois analisar o que me oferecerem." Suas malas já estão prontas.