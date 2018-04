René confirma retorno de Carleto, Pimpão e Marcelo Mattos

O técnico René Simões não faz mistério para escalar a equipe do Botafogo que vai enfrentar o Vitória, neste sábado, no Engenhão, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão. O treinador repetiu, nesta sexta-feira, o mesmo time que vinha treinando desde a quarta-feira, com os retornos de Carleto, Marcelo Mattos e Rodrigo Pimpão.

O lateral foi poupado na terceira rodada, contra o Atlético-GO, e volta no lugar de Pedro Rosa. Marcelo Mattos recupera o posto na equipe, após livrar-se de lesão muscular. Já Rodrigo Pimpão não jogou em Brasília porque estava suspenso e será escalado no lugar de Lulinha.

Assim, o Botafogo irá a campo no Engenhão com: Jefferson; Gilberto, Renan Fonseca, Diego Giaretta e Carleto; Marcelo Mattos, Willian Arão, Daniel Carvalho e Gegê; Rodrigo Pimpão e Bill. Os cariocas ocupam a quarta posição na Série B, com sete pontos, um a mais que o time baiano, o sexto colocado.