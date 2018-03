Renê Simões convoca seleção feminina Diante da ausência da seleção masculina nos Jogos Olímpicos de Atenas e na tentativa de evitar um vexame histórico na competição, só restou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) investir no desempenho das mulheres, já classificadas à Grécia, anunciando nesta quarta-feira o nome do novo técnico da equipe feminina: René Simões. Ele, que nunca treinou um time feminino, já convocou 22 atletas para iniciar o trabalho, dentre elas Milene Domingues, a ex-mulher do craque Ronaldo, do Real Madrid. René Simões evidenciou que desenvolver a parte psicológica das atletas será um dos pontos fundamentais de seu trabalho. Para isso tomou alguns cuidados como o de programar viagens com períodos máximos de um mês fora do Brasil e com intervalos de, pelo menos, uma semana para que as jogadoras possam rever seus parentes e amigos. "As mulheres são mais sensíveis e detalhistas que os homens. O ideal é que consigamos ter atletas com um baixo nível de ansiedade aliada a uma alta ambição", disse Renê Simões, que teceu os maiores elogios ao sexo feminino. "O futuro será das mulheres, que comandarão tudo porque possuem sensibilidade, força e sabem se impor." Para obter êxito no projeto "Alquimia Olímpica - Atenas 2004 (uma alusão aos alquimistas, que tentavam transmutar metais comuns em ouro)", Simões deseja fazer uma série de 27 amistosos até a estréia da seleção, em 11 de agosto. A primeira parte da preparação começa segunda-feira e vai até o dia 28, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana. Durante este período, a previsão é a de que o time realize três jogos contra equipes masculinas juvenis e dois contra juniores. Após este período, a seleção partirá em uma turnê que só será encerrada a uma semana do início das Olimpíadas. Foram estabelecidos na programação partidas nos Estados Unidos, contra a seleção local, na Europa, enfrentando Alemanha, Suécia, Noruega e Grécia, além de uma viagem à China para a realização de quatro amistosos com a equipe chinesa. "Vamos tentar transformar o sonho em ouro. As jogadoras terão que se tornar alquimistas", afirmou Simões. O técnico que classificou e dirigiu a Jamaica na Copa do Mundo de 1998, na França, e estava no Al-Khor, do Catar, vai receber cerca de R$ 20 mil mensais. "Hoje somos a sétima força no futebol mundial e temos condições de melhorarmos muito." Como a seleção estava parada desde a sexta colocação obtida na Copa do Mundo dos Estados Unidos, em outubro do ano passado, a primeira lista de atletas chamadas foi confeccionada pelo supervisor técnico do time Paulo Dutra. Simões, no entanto, destacou estar abalizado para trabalhar com mulheres, porque já realizou palestras com atletas femininas americanas, além de ser "casado há 27 anos e possuir três filhas". Na lista de 22 atletas, sete estão sem atuar por não possuírem clubes e outras, como Pretinha, se recuperam de contusão. Por estar na Suécia, a atacante Marta só será chamada em junho. A justificativa apresentada por Simões para a convocação de Milene foi a de que, enquanto esteve na seleção no ano passado, a ex-mulher do artilheiro Ronaldo "exerceu um papel de líder". No entanto, ainda não assegurou um lugar para ela em Atenas. "Se a convocação da Milene é somente uma jogada de marketing só poderei dizer daqui a dois meses", frisou Simões. A ex-mulher de Ronaldo já recebeu uma reagalia: somente se reapresentará na quarta-feira. E Kátia Cilene na terça-feira. "O que me passaram foi que as jogadoras se afeiçoaram muito a ela, por causa da liderança que exerceu. Às vezes, nem sempre deve se contar com os melhores atletas, mas com o melhor grupo." Confira a lista das 22 convocadas: Goleiras: Andréa (Puebla/Espanha) e Maravilha (Grêmio) Zagueiras: Tânia (Rayo Vallecano), Renata Diniz (Juventus/SP), Mônica (Matonense) e Juliana (Corinthians) Laterais: Simone Jatobá (Santos), Tatiana e Janaína (sem clubes), Rosana (Inter-RS) Meias: Milene Domingues (Rayo Vallecano), Daniela e Renata Costa (sem clubes), Rafaela (Maringá), Michele (Palmeiras) Atacantes: Cristiane (Juventus/SP), Formiga (Santa Izabel/MG), Maycon (Grêmio), Kátia Cilene (sem clube), Elaine (São Francisco-BA), Pretinha e Kelly (sem clubes).