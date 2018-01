Renê Simões deixa Trinidad e Tobago O técnico brasileiro Renê Simões pediu demissão do comando da seleção de Trinidad e Tobago neste domingo. No sábado, ele esteve reunido com dirigentes de um time, do qual não quis dizer o nome, na tentativa de um acordo. Ele espera fechar contrato para trabalhar depois do encerramento do Mundial. O treinador foi responsável pela classificação da Jamaica para a Copa de 98 e depois também dirigiu o Flamengo e a Portuguesa.