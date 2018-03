Renê Simões divulga pré-lista com Milene Após o término da primeira etapa de preparação para os Jogos Olímpicos de Atenas, realizada na Granja Comary, o técnico da seleção brasileira feminina de futebol, René Simões, divulgou uma lista com 23 nomes, onde escolherá 18, para a disputa de amistoso contra os Estados Unidos, no dia 24, em Birmingham. A ex-mulher do artilheiro Ronaldo, do Real Madrid, Milene Domingues, do Rayo Vallecano, foi uma das pré- selecionadas pelo treinador, que divulgará nesta sexta-feira as atletas convocadas. Além das 18 selecionadas por Simões, o destaque deste amistoso é a apresentação da meia Marta, do Umea Ik, da Suécia, considerada uma das principais jogadoras da seleção, na opinião do treinador. Ela e a goleira Andréia, do Puebla, a volante Daniela, sem clube, e as zagueiras Juliana, do Corinthians, e Tânia, do Rayo Vallecano, se juntarão à delegação somente nos Estados Unidos, no dia 22, e completarão o elenco, que totalizará 23 atletas. A apresentação das jogadoras selecionadas está marcada para segunda-feira, na Granja Comary. E o embarque para os Estados Unidos ocorre na sexta-feira. Com o objetivo de aproveitar o "máximo possível" a viagem, a comissão técnica ainda tenta agendar a realização de três amistosos nos dias 13, 16 e 20. As pré-selecionadas foram: Goleiras ? Maravilha (Grêmio) e Fernanda (Cascatinha-RJ) Zagueiras ? Mônica (Matonense-SP), Renata Diniz (Juventus-SP) e Aline (sem clube-SP). Lateral ? Simone Jatobá (sem clube-SP), Tatiana (sem clube- RJ), Janaína (sem clube-PR), Cida (sem clube-RJ), Rosana (Internacional) e Michelle (Palmeiras). Volantes ? Giselle (Palmeiras de Osasco), Renata Costa (sem clube-PR), Rafaela (Maringá-PR) e Bagé (Grêmio) Meio-de-campo ? Formiga (Santa Isabel), Elaine (São Francisco) e Maycon (Grêmio). Atacante ? Grazielle (Botucatu-SP), Cristiane (Alameda Glória- sp), Milene (Rayo Vallecano-ESP), Kátia Cilene (sem clube- EUA) e Kelly (sem clube-RJ). Se apresentam no dia 22: Goleira - Andréia (Puebla-SP). Zagueira ? Juliana (Corinthians) e Tânia (Rayo Vallecano). Volante ? Daniela (Sem clube-SP) Meio-de-campo ? Marta (Umea Ik ? Suécia)