René Simões diz a agentes que não recebeu proposta pelo zagueiro Dedé

RIO - O diretor de futebol do Vasco, René Simões, se encontrou com os empresários de Dedé, nesta segunda, no Rio, para esclarecer as conversas que teve com dirigentes do Corinthians, na semana passada. A reunião de Simões com os corintianos giraram em torno da ida de Dedé para o clube paulista, em troca de alguns jogadores.

Segundo o dirigente cruzmaltino, ele não tratou de nenhuma negociação com Giuliano Aranda, o Magrão, e Ubiraci Cardoso, agentes de Dedé. Apenas relatou a eles o teor do encontro em São Paulo.

"Eles estavam curiosos para saber o que eu fiz no Corinthians. É natural eles estarem preocupados com o jogador. Mas não quer dizer que as negociações evoluíram", disse Simões.

"Foi um papo saudável, para saber qual objetivo do Vasco, o que o clube pensa sobre a carreira de Dedé. Por enquanto não tem proposta. O jogador está feliz no Vasco, sabe da situação que o clube enfrenta, mas é inevitável sua saída", comentou Cardoso, que reforçou que a preferência do zagueiro é se transferir para outro clube brasileiro. "O que posso dizer é que Dedé gostaria de ficar no Brasil por causa da seleção. Depois da Copa poderia sair", disse o agente.

O clube vascaíno deve três meses de salários a funcionários e jogadores. Na sexta-feira, os dirigentes vascaínos conseguiram um empréstimo que apenas quitou os vencimentos de sete jogadores e parcialmente os do restante do elenco. A tentativa é acertar completamente o mês de janeiro nesta terça.

REFORÇO - O Vasco vai apresentar nesta terça o seu mais novo atacante. Edmílson estava no Al-Gharafa, do Catar, e treina pela primeira vez com os novos companheiros. O ex-palmeirense estava fora do País há oito anos e chega ao elenco cruzmaltino aos 30 anos, como mais uma aposta veterana para solucionar a falta de gols.

Carlos Tenório e Leonardo são os atuais centroavantes do elenco, mas têm sofrido com sucessivas lesões. O garoto Romário é a opção menos experimentada para a posição.