René Simões é anunciado como novo técnico do Ceará

René Simões foi anunciado, neste domingo, como novo técnico do Ceará para a temporada 2010. Ele vai substituir Paulo César Gusmão, que não chegou a um acerto financeiro com a diretoria após conquistar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

Aos 57 anos, René será apresentado na tarde desta segunda-feira, na sala de imprensa do Ceará. Depois, o técnico volta ao Rio de Janeiro e se reapresenta ao clube no sábado para receber o elenco de jogadores.

Neste ano, René esteve no comando da Portuguesa na Série B. No entanto, após dirigentes invadirem os vestiários do Canindé para cobrar o elenco, o treinador pediu demissão. Ainda em 2009, o técnico assumiu a seleção da Costa Rica restando duas rodadas para o fim das Eliminatórias à Copa do Mundo de 2010. Ele conseguiu classificar o time à repescagem, mas perdeu a vaga para o Uruguai.

Além da Costa Rica e da Lusa, o comandante já passou por Fluminense, Vitória, Coritiba, seleção da Jamaica e treinou até a seleção brasileira feminina, levando o time à medalha de prata na Olimpíada de 2004, em Atenas.

Na temporada 2010, o Ceará irá disputar o Campeonato Cearense, no qual tenta manter a hegemonia, a Copa do Brasil e principalmente a elite do Campeonato Brasileiro. Desde 1994, o Ceará não jogava a primeira divisão nacional.