René Simões é elogiado e Botafogo admite negociação para 2015

O técnico René Simões deve mesmo assumir o Botafogo na temporada 2015. Na sexta-feira, ele disse em um seminário de treinadores no Rio de Janeiro que "gostaria muito" de treinar o time carioca. E, neste sábado, foi a vez de o próprio clube anunciar que está praticamente acertado com Simões.

"O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que está negociando com o técnico René Simões. Indicado por Carlos Alberto Torres, René tem experiência vitoriosa na Série B e seu salário está dentro da realidade financeira do clube", informou um comunicado publicado no site oficial do time carioca.

René Simões está afastado dos gramados desde o ano passado, quando teve passagem pelo Atlético-GO. Antes, ele trabalhou como diretor de futebol do Vasco. Como treinador, René Simões conquistou a Série B com o Coritiba, em 2007, conquistou a medalha de prata comandando a seleção brasileira feminina nos Jogos de Sydney e levou a Jamaica à Copa do Mundo de 1998.