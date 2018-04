René Simões é o novo técnico da Costa Rica

Kenton perdeu o cargo após a terceira derrota consecutiva da Costa Rica nas Eliminatórias da Concacaf (América do Norte e Central e Caribe), que deixou o time em situação complicada para ir à Copa do Mundo. Hoje, os costa-riquenhos ocupam a quarta posição do hexagonal final, condição que os levaria para a repescagem contra o quinto colocado da América do Sul, atualmente a Argentina.

René assumirá a Costa Rica restando apenas dois jogos para o fim do classificatório, contra Trinidad & Tobago, já eliminado, e Estados Unidos, que lideram o hexagonal. A seu favor, o técnico tem o fato de ter classificado a Jamaica à sua única Copa, em 1998. Além disso, conquistou uma medalha de prata à frente da seleção brasileira feminina na Olimpíada de Atenas, em 2004.

Em suas passagens por clubes, René teve destaque na campanha que levou o Coritiba de volta à elite do futebol brasileiro, com o título da Série B, em 2007. Além disso, assumiu o Fluminense já quase na metade do segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, com a equipe lutando para não cair, e conseguiu salvar o time carioca do rebaixamento.