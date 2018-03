Renê Simões inicia trabalho na seleção A seleção brasileira feminina olímpica do Brasil se apresenta nesta segunda-feira na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar sua preparação para os Jogos de Atenas. A única ausência será da volante Milene Rodrigues, que só deverá juntar-se ao grupo do técnico Renê Simões na quarta-feira. O treinador também poupou a jogadora Marta, que é titular e está na Suécia, onde disputa o campeonato nacional local. A CBF já estabeleceu um cronograma de preparação para Atenas no qual as brasileiras vão participar de vários amistosos preparatórios.