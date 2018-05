René Simões pode trocar Ceará por El Salvador

O técnico René Simões, recém-contratado pelo Ceará, poderá deixar a equipe mesmo antes de comandá-la pela primeira vez em 2010.

Segundo o presidente da federação salvadorenha de futebol, Reynaldo Vásquez, agentes que disseram representar o treinador lhe enviaram um e-mail oferecendo Simões para dirigir a seleção do país da América Central.

O cargo ficou vago após a saída do mexicano Carlos de los Cobos, que comandou a equipe nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da África do Sul. O brasileiro, de acordo com Vásquez, teria a concorrência do costarriquenho Rodrigo Kenton e do argentino José Chamot, entre outros.

"Há quem tenha sido oferecido por meio de agentes, como é o caso dos senhores René Simões e Rodrigo Kenton. Conhecemos os dois muito bem, porque dirigiram a Costa Rica nas Eliminatórias", afirmou o dirigente à edição de hoje do jornal salvadorenho Diario de Hoy, lembrando que Simões comandou a seleção costarriquenha na reta final do torneio classificatório para o próximo Mundial, sucedendo Kenton.

"Também recebi o currículo de José Chamot, que disputou uma Copa pela Argentina. E há outros que não me lembro bem porque não são tão conhecidos, de origem brasileira e argentina", acrescentou.

Vásquez disse ainda que a federação local deverá elaborar um perfil do tipo de técnico que deseja contratar antes de tomar uma decisão, e adiantou que o novo treinador ficará responsável também pelas seleções de base do país.

De acordo com ele, a escolha será anunciada em fevereiro, e há boas chances de que a estreia aconteça em um amistoso contra o Chile ou a Argentina, no primeiro semestre.