René Simões quer um Jobson mais aplicado no Botafogo em 2015

O atacante Jobson terá de mostrar serviço para se manter no Botafogo na temporada de 2015. O novo técnico do time, René Simões, vai exigir comprometimento do jogador, com o qual já trabalhou em 2011, no Bahia.

Após se envolver em várias polêmicas e até mesmo ser flagrado no doping por uso de entorpecentes, Jobson retornou ao Botafogo no fim deste ano para tentar recuperar a sua carreira.

"Não estou me preparando para o Jobson, ele é que tem se preparar para trabalho. Se trabalhar, vai ficar. Se não, vai rodar, como aconteceu no Bahia", alertou René Simões, em entrevista nesta segunda-feira à rádio Bradesco Esportes. "O Botafogo não é clínica de recuperação. O Jobson e qualquer jogador têm que respeitar a camisa, a torcida e o trabalho", afirmou.