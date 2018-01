Renê usa conversa para reerguer Lusa Da euforia à incerteza. Em pouco tempo, o clima mudou na Portuguesa, que perdeu os últimos três jogos disputados pelo Campeonato Paulista. Para reanimar o elenco, o técnico Renê Simões levou seus atletas para Jarinu, nesta quarta-feira. Para isso, o treinador deve aproveitar a concentração em outra cidade para conversar bastante com os jogadores. Envergonhado com o rendimento da equipe nas últimas partidas, Renê vai recorrer à psicologia para reerguer o time. Ele também busca encontrar um líder para comandar a equipe dentro de campo, já que o capitão Élson continua recuperando-se de contusão. Apesar desse desfalque, o treinador ganhou uma boa notícia esta semana. Com exceção de Élson, terá todos os outros jogadores à disposição. "Este é o ?problema? que pretendo ter sempre. Finalmente vou poder fazer uma boa leitura dos atletas com os quais posso contar." Renê, no entanto, continua pedindo reforços para a diretoria da Lusa, alegando carência em algumas posições. "Sabemos onde precisamos ter um complemento no elenco e estamos em fase de negociação", afirmou o diretor-executivo de futebol do clube, Marcos Moura Teixeira. O dirigente informou que até o fim de semana a novela da renovação do contrato do zagueiro Émerson terá uma definição. O jogador não quis comentar o assunto. Disse apenas que volta a treinar na próxima semana. Rubens Júnior, do Porto, continua sendo o preferido para reforçar a lateral esquerda da equipe. O empecilho na negociação é o interesse do Palmeiras no jogador.