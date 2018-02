Rene Weber convoca Seleção Sub-20 O técnico da seleção brasileira sub-20, Rene Weber, convocou nesta terça-feira 20 jogadores para a disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria, na Colômbia, entre os dias 13 de janeiro e 6 de fevereiro. Para a competição que assegurará aos quatro primeiros colocados uma vaga no Mundial da Holanda, em 2005, o treinador chamou oito jogadores de times paulistas: o goleiro Bruno, o zagueiro Edcarlos, o lateral Fábio Santos e o meia Alê, do São Paulo, o zagueiro Leonardo, do Santos, o meia Amparo, do Palmeiras, além do zagueiro João Leonardo e o meia Roberto, do Guarani. E, sobre a possíveis pedidos de liberações de jogadores, Weber já mandou um recado para os clubes. Informou que, agora, não poderá fazer concessões, a exemplo do ocorrido ao longo de 2004, durante a disputa de amistosos. "Disputamos vários amistosos preparativos para esta competição ao longo do ano e sempre procurei ver o lado dos clubes que estavam disputando competições importantes como a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro?, lembrou Weber. ?Sempre chegamos a um acordo quando os clubes pediam a liberação de algum atleta. Mas desta vez, não poderemos fazer concessões porque precisamos de um bom desempenho no Sul-Americano e não vamos desfalcar nenhuma equipe, já que o Brasileirão já terá terminado", completou o treinador. Os jogadores se apresentarão no dia 20 na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana, onde farão exames médicos até o dia 23. Depois serão liberados para no período do Natal e no dia 27 se reapresentarão para treinarem até o dia 8 de janeiro, data do embarque para a Colômbia. O Brasil estréia no dia 14, contra o Equador. Os convocados foram: Goleiros ? Renan (Internacional) e Bruno (São Paulo). Zagueiros ? Edcarlos (São Paulo), Leonardo (Santos), João Leonardo (Guarani) e Gladstone (Cruzeiro). Laterais ? Rodrigo Dias (Atlético-MG), Rafael (Coritiba) e Fábio Santos (São Paulo). Meias ? Roberto (Guarani), Alê (São Paulo), Diego (Fluminense), Fernandinho (Atlético-PR), Renato (Atlético-MG), Evandro (Atlético-PR) e Amparo (Palmeiras). Atacantes ? Diego (Internacional), Thiago Quirino (Atlético-MG), Paulinho Betanin (Juventude) e Rafael Sóbis (Internacional).