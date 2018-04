Renegado, Viola reclama de pagamento O Santos continua na pré-temporada em São Pedro e Celso Roth aguarda reforços. Fora de campo, a luta é a mesma: jogadores tentam receber salários atrasados. Viola, por exemplo, não conversa mais com a diretoria. Ele queria ser recebido nesta quarta-feira pelo presidente Marcelo Teixeira para receber o primeiro cheque do acordo que fez e não conseguiu. O atacante reclama o pagamento dos salários de novembro e dezembro, mais as verbas rescisórias e já havia acertado o recebimento em quatro parcelas. Também Aguinaldo, preparador de goleiro dispensado com a chegada de Roth, reclama o pagamento de salários desde outubro.