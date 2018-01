Rennes quer tirar Lucas do Corinthians O Corinthians deverá perder o atacante Lucas a partir de 1º de julho, quando vence o seu contrato de empréstimo. O Rennes, da França, que detém os direitos federativos do jogador, já pediu ao empresário José Fuentes que formalize o retorno do atleta a tempo de participar da pré-temporada, prevista para julho. Sem dinheiro, o Corinthians só conta com a boa vontade de Lucas para não perder o atacante. Na próxima terça-feira, numa reunião com o empresário, no Parque São Jorge, o futuro de jogador será definido. "O risco de perder o atacante existe, mas o Lucas não sairá daqui tão fácil", informa o vice-presidente de futebol, Antonio Roque Citadini. "Não se pode desprezar a vontade do jogador." Num contato preliminar com os dirigentes corintianos, no entanto, José Fuentes não deu muitas esperanças. De acordo com o procurador, o Rennes pretende recuperar pelo menos parte dos US$ 10 milhões investidos na contratação do atacante. Se o Corinthians não tiver como bancar a permanência de Lucas, ele será mesmo reaproveitado pelo time francês. Na semana passada, quando voltou a treinar com bola após três meses de afastamento - estava se recuperando de fratura no pé esquerdo -, Lucas revelou sua preferência: permanecer no Parque São Jorge. Mas, ao mesmo tempo, abriu a perspectiva de voltar ao futebol francês. "Meu vínculo é com o Rennes. Se eles disserem para eu voltar em julho, ficarei triste pelo Corinthians, mas não poderei fazer nada." Lucas praticamente não jogou pelo Corinthians. Fraturou o pé na derrota para o São Caetano (3 a 0), ainda pelo Campeonato Paulista, e só voltou a jogar no domingo passado, coincidentemente, em nova derrota (1 a 0) para o São Caetano, no ABC. No domingo, contra o São Paulo, terá a chance de começar como titular pela primeira vez após a contusão.